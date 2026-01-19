Ma questa fa solo cover? Scoppia la polemica su Laura Pausini lo staff va su tutte le furie | Portate rispetto

Recentemente si è sollevato un dibattito su Laura Pausini, coinvolgendo anche il suo staff che ha chiesto rispetto. La cantante, nota per il suo impegno musicale, sta promuovendo il suo nuovo album di cover dedicato ai cantautori italiani. Non si tratta di una novità, ma le reazioni sono state diverse, in particolare dopo la condivisione di una reinterpretazione di Marco Mengoni, suscitando discussioni tra i fan e il pubblico.

Che Laura Pausini da mesi stia lavorando e pubblicizzando il suo nuovo album di cover, dedicato ai cantautori italiani, non è una novità, ma dopo la sponsorizzazione della reinterpretazione del brano "Due vite" di Marco Mengoni sotto ai post dell'artista in molti hanno iniziato a lamentarsi."Ma.

Scoppia la polemica sui social dopo l’uscita del nuovo singolo di Laura Pausini, la sua cover di “Due Vite” di Marco Mengoni Sotto alcuni commenti critici apparsi su Instagram, lo staff dell’artista ha risposto in modo piuttosto piccato e giudicato da molti scort - facebook.com facebook

