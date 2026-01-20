Il ritorno discografico di Laura Pausini ha suscitato reazioni contrastanti, attirando l’attenzione dei media e del pubblico. Mentre alcuni apprezzano il nuovo lavoro, altre voci, come quella di Selvaggia Lucarelli, hanno espresso critiche, trovando supporto in figure come Fiorello. La vicenda evidenzia come anche nel mondo della musica le opinioni possano dividersi, creando un dibattito che coinvolge diversi protagonisti del panorama artistico italiano.

Il ritorno discografico di Laura Pausini, atteso come un evento, si è trasformato in un terreno minato. Alla pubblicazione della sua personale reinterpretazione di Due vite non è seguita soltanto una discussione musicale, ma una vera e propria frattura nel dibattito pubblico, alimentata da critiche feroci, prese di posizione radicali e interventi di peso. Da un lato l’analisi tagliente di Selvaggia Lucarelli, che ha smontato il progetto senza sconti; dall’altro la voce di Fiorello, che ha scelto di difendere la libertà artistica e di stigmatizzare i toni aggressivi usati contro la cantante. Due visioni opposte che raccontano molto non solo della cover, ma del clima che circonda oggi il pop italiano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Laura Pausini al centro di una violenta polemica: Selvaggia Lucarelli la stronca, Fiorello al difende

Leggi anche: Laura Pausini canta "Due Vite" di Mengoni e scoppia la polemica social, Fiorello la difende

