Gli All Time Low arrivano alla ChorusLife Arena per la loro unica data italiana

Gli All Time Low sono arrivati in Italia e questa sera si esibiscono alla ChorusLife Arena di Bergamo. È l’unica data italiana del loro tour e riempiranno il palazzetto con i loro fan. La band americana salirà sul palco alle 21, pronti a scatenare il pubblico con i loro successi. Sono attesi in tanti, curiosi di ascoltare dal vivo le canzoni che li hanno portati al successo.

Gli All Time Low arrivano in Italia venerdì 13 febbraio 2026 alle 21 alla Choruslife Arena di Bergamo. Un'occasione imperdibile per assistere all'unica data italiana della band pop punk statunitense. La band multiplatino del Maryland, All Time Low – composta da Alex Gaskarth, Jack Barakat, Rian Dawson e Zack Merrick – conosciuta per il suo sound inconfondibile nonché per l'incredibile fedeltà della propria fanbase, annuncia l'uscita del decimo album in studio: Everyone's Talking!, disponibile dal 17 ottobre tramite la loro etichetta Basement Noise Records, in collaborazione con Photo Finish RecordsVirgin Music Group.

