Formaggi erborinati, latte, panna e mozzarelle: non c'è un prodotto lattiero-caseari europeo escluso dalla lista della nuova tornata di dazi, che la Cina impone a uno dei motori economici dell'Europa, Italia compresa. E per la Commissione è una doccia fredda, che rischia di vedere in ginocchio un. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Dazi su formaggi e latte, la Cina annuncia nuove tariffe sui prodotti lattiero-caseari europei: quali sono le aziende colpite (anche italiane)

Leggi anche: Dazi, Trump annuncia nuove tariffe al 100% sui film prodotti fuori dagli Usa: “L’industria del cinema ci è stata rubata”

Leggi anche: Microplastiche anche nel latte. Lo studio italiano che svela l’inquinamento nei prodotti caseari

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L’industria lattiero casearia, fondamentale per l’Italia, colpita dai dazi della Cina; Mercosur, cos'è e perché l'accordo è importante? Quali sono i vantaggi (e i timori) per l'Italia? Cosa sapere del trattato con i paesi sudamericani.

La Cina alza i dazi su latte e formaggio Ue - caseari le tariffe passano dal 21,9 al 42,7 per cento a partire dal 23 dicembre. lettera43.it