piano del verde a colli al metauro sono 20 gli alberi da abbattere

Il Comune di Colli al Metauro ha avviato un piano di manutenzione del patrimonio arboreo, che comporta l’abbattimento di 20 alberi, attualmente secchi. Questa misura mira a garantire la sicurezza e il corretto sviluppo delle aree verdi comunali, intervenendo su piante ormai non più vitali. L’intervento, avviato recentemente, si inserisce in un percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale del territorio.

Comporterà anche l’abbattimento complessivo di 20 piante, ormai secche, il piano di manutenzione del patrimonio arboreo predisposto dal Comune di Colli al Metauro e partito negli ultimi giorni. Finanziato dall’amministrazione con un investimento complessivo di circa 30mila euro, il piano in oggetto prevede una serie capillare di potature e, dove strettamente necessario, l’abbattimento di piante secche o ‘ammalorate’, che rappresentano un potenziale rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi stanno interessando i vari centri abitati e le principali arterie stradali, "con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano, garantire la salute degli alberi e aumentare la visibilità e la sicurezza lungo le vie di comunicazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

