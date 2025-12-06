Atreju al via Il 14 chiusura della kermesse di FdI con Giorgia Meloni

Iltempo.it | 6 dic 2025

Taglio del nastro questo pomeriggio nei giardini di Castel Sant'Angelo, a Roma, per Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia che si concluderà domenica 14 dicembre con l'intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A dare il via ufficialmente alla manifestazione, sono stati. il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, il presidente di Giovetù nazionale, Fabio Roscani, e la responsabile tesseramento del partito Arianna Meloni. Presenti anche alcuni ministri, come il titolare dell'imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e la ministra delle Pari opportunità, Eugenia Roccella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

atreju al via il 14 chiusura della kermesse di fdi con giorgia meloni

© Iltempo.it - Atreju al via. Il 14 chiusura della kermesse di FdI con Giorgia Meloni

