Atreju al via Il 14 chiusura della kermesse di FdI con Giorgia Meloni

Taglio del nastro questo pomeriggio nei giardini di Castel Sant'Angelo, a Roma, per Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia che si concluderà domenica 14 dicembre con l'intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. A dare il via ufficialmente alla manifestazione, sono stati. il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, il presidente di Giovetù nazionale, Fabio Roscani, e la responsabile tesseramento del partito Arianna Meloni. Presenti anche alcuni ministri, come il titolare dell'imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e la ministra delle Pari opportunità, Eugenia Roccella. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Atreju al via. Il 14 chiusura della kermesse di FdI con Giorgia Meloni

