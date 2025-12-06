Atreju 2025 al via la kermesse FdI | Giovanni Donzelli taglia il nastro con Arianna Meloni
Con il taglio del nastro da parte del deputato toscano Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, con Arianna Meloni, si è aperta ufficialmente sabato 6 dicembre pomeriggio Atreju 2025, la kermesse di Fratelli d’Italia di scena fino al 14 dicembre a Roma, a Castel Sant’Angelo. Kermesse che sarà chiusa dalla premier Giorgia Meloni. Taglio del nastro di Donzelli con Arianna Meloni, Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, il ministro per lo Sviluppo Adolfo Urso, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella, il capogruppo al Senato Lucio Malan, il capogruppo Camera dei Deputati Galeazzo Bignami. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
