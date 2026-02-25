Ecco il nuovo centro polivalente di Pieve a Presciano | il progetto

Approvato il progetto esecutivo aggiornato: investimento complessivo di oltre 1.130.000€ per la frazione di Laterina Pergine Valdarno L’amministrazione comunale di Laterina Pergine Valdarno ha approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione del centro polivalente di Pieve a Presciano e di sistemazione delle aree esterne. L’atto segna il passaggio decisivo verso l’affidamento dei lavori e l’apertura del cantiere di un'opera strategica per il rilancio sociale e architettonico del borgo. L’intervento prevede la completa demolizione dell’edificio delle ex scuole elementari per far posto a un nuovo edificio polifunzionale. Il centro sarà dotato di spazi versatili per attività sociali e culturali, rispondendo alle esigenze di aggregazione della comunità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

