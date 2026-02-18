Atalanta Champions a rischio | Dortmund avanti 2-0 Palladino sfida la rimonta al Gewiss Stadium
L'Atalanta è in difficoltà dopo aver perso 2-0 contro il Borussia Dortmund in Germania, una sconfitta che mette a rischio la qualificazione in Champions League. La squadra di Palladino dovrà ora affrontare la partita di ritorno al Gewiss Stadium, cercando di recuperare lo svantaggio e mantenere vive le speranze di passare il turno. La partita si gioca tra poche settimane e la squadra bergamasca sa che ogni dettaglio farà la differenza.
Atalanta Ko a Dortmund: Sotto con il Borussia, la Champions è Ancora Possibile. Dortmund, Germania – L’Atalanta incassa una sconfitta per 2-0 sul campo del Borussia Dortmund nell’andata dei playoff di Champions League, compromettendo ma non annullando le sue speranze di accesso alla fase a gironi. Le reti di Guirassy e Beier nel primo tempo mettono la squadra di Gian Piero Palladino all’angolo, costretta a una prestazione impeccabile e un risultato positivo al Gewiss Stadium per ribaltare il pronostico. Inizio Shock e Reazione Difficile. La partita, preceduta da un ritardo di quindici minuti nella presentazione delle squadre tedesche, ha visto l’Atalanta subire un avvio di match complicato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Formazioni ufficiali Atalanta Roma: le scelte di Palladino e Gasperini per il match del Gewiss Stadium
