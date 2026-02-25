L’assemblea vara il nuovo Pd Di Sanzo reggente verso il voto E i dieci del coordinamento

L’assemblea ha deciso di riorganizzare il Pd, in seguito alle tensioni interne che avevano creato divisioni. La scelta di Christian Di Sanzo come reggente mira a rafforzare il partito in vista delle prossime elezioni. Dieci membri del coordinamento sono stati nominati per supportare questa fase di rilancio. La nuova squadra si prepara a affrontare le sfide politiche imminenti con un obiettivo chiaro: rinnovare l’immagine del partito a livello locale.

Accordati i suoni, l’ assemblea provinciale del Pd mette un punto fermo. E rilancia l’azione dem. Fatta la squadra che porterà il partitone alle elezioni: guida il coordinamento di dieci rappresentanti il reggente Christian Di Sanzo. Ieri sera l’appuntamento al circolo Cherubini per accettare le dimissioni del segretario Marco Biagioni ed aprire la nuova fase: prima le elezioni e poi il congresso. Il reggente Di Sanzo, deputato dem eletto negli Usa, nato al Socorso, Prato nel cuore anche oltreoceano, porta equilibrio. Ha il compito di rassenerare il clima interno e di aprire il partito al campo largo dopo il percoso di Ri-Generazione (nei circoli) che dovrebbe aver riannodato il legame con la base. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il nuovo segretario del Pd. La carta Di Sanzo è di Fossi. Biffoni, mandato ter e poi RomaEmiliano Fossi, segretario regionale del Pd, ha deciso di dedicare il fine settimana alla riflessione, evitando le tensioni degli ultimi giorni.

Verso le elezioni, il Pd vara il progetto MessinaIn vista delle prossime elezioni, il Partito Democratico presenta il progetto Messina, un'iniziativa pensata per rispondere alle diverse esigenze della città.

