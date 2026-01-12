L’analista di Med-or Daniele Ruvinetti sottolinea che la pace a Kiev rimane lontana. Secondo Ruvinetti, Putin non accetterà mai l’invio di truppe europee come garanzia di una tregua, evidenziando la complessità del conflitto e le difficoltà nel raggiungere una soluzione efficace. La situazione richiede quindi prudenza e realismo, senza lasciarsi trasportare da illusioni di rapidi sviluppi positivi.

L’analista di Med-or Daniele Ruvinetti: « Putin non accetterà mai l’invio di truppe europee a garanzia di una tregua. Si sono creati dei nuovi equilibri, Trump non interverrà in Ucraina». «Ma Cina e Russia cosa stanno facendo? Dopo l’attacco americano in Venezuela e il caos che si è scatenato in Iran con Trump che sembra pronto a dettare le regole anche su Teheran, un po’ tutti si interrogano sul silenzio di Xi Jinping e Putin. Beh, io non credo a una tacita presa d’atto, io credo che stiamo assistendo a un rimescolamento delle sfere d’influenza globali e che dietro alle reticenze si nascondano strategie abbastanza chiare. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Sbagliato farsi troppe illusioni, la pace a Kiev è ancora lontana»

