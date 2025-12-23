Attacchi russi a Kiev e Odessa Pace lontana

Le recenti offensive russe contro Kiev e Odessa evidenziano la profondità del conflitto in Ucraina. Dopo l’attentato a Mosca che ha provocato la morte di un generale, le tensioni si intensificano, rendendo ancora più complessa la ricerca di una soluzione pacifica. La situazione rimane critica, con il rischio di prolungare un conflitto che ha già causato gravi conseguenze per la regione e il suo popolo.

La guerra in Ucraina. Massiccia offensiva russa, dopo l'attentato di Mosca costato la vita ad un generale. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. Guerra Ucraina Russia, missili russi sul porto di Odessa: 7 morti e 15 feriti; Bombe russe su Odessa, 7 morti. Putin: Tregua aerea se l'Ucraina va al voto. A Kiev 90 miliardi UE - Odessa, attacco russo al porto: 7 morti; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: Miami, da Usa proposta incontro a tre con Russia; Ucraina, attacco russo su Odessa: almeno 8 morti. Oggi a Miami colloqui Usa-Russia. Nuovi attacchi russi nella regione di Odessa, in Ucraina - Il 23 dicembre le autorità ucraine hanno annunciato interruzioni di corrente in diverse regioni del paese in seguito agli attacchi russi alle sue infrastrutture.

Kiev, 7 morti in bombardamento russo sulla regione di Odessa - Un attacco missilistico russo ha ucciso almeno sette persone nella regione ucraina di Odessa: lo ha annunciato il governatore dell'oblast, Oleg Kiper, sui social media. ansa.it

Ucraina, attacchi russi su infrastrutture energetiche: black out nel paese. Droni su Odessa - Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko ha riferito che, in seguito all’attacco russo sulla capitale ucraina, dei detriti sono caduti vicino a un edificio residenziale. msn.com

Attacchi russi a Kiev e Odessa. Pace lontana

Vatican News. . Ucraina. Gli attacchi russi effettuati durante la notte hanno preso di mira il settore energetico ucraino, le infrastrutture civili e "essenzialmente l'intera infrastruttura della vita quotidiana". La diplomazia europea sempre più in difficoltà nel gestire q - facebook.com facebook

UCRAINA | La Polonia schiera i caccia dopo gli attacchi russi verso l'Ucraina occidentale, vicino al confine polacco. In massima allerta anche i sistemi di difesa aerea #ANSA x.com

