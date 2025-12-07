F1 Lando Norris campione del mondo | inutile la vittoria di Max Verstappen al Gp di Abu Dhabi

Lando Norris vince il suo primo campionato del mondo di Formula 1. Al pilota britannico della McLaren è bastato piazzarsi in terza posizione alle spalle di Max Verstappen e al compagno di squadra Oscar Piastri. L’olandese della Redbull vince ancora nell’ultima gara del mondiale di Formula 1 ad Abu Dhabi ma il suo successo stavolta non basta. “Oh mio dio, abbiamo fatto la storia. Grazie ragazzi, ti voglio bene mamma”, le prime parole di un commosso Norris nel collegamento radio alla sua scuderia. The moment of glory? #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.comGJZJQ1oKnZ — Formula 1 (@F1) December 7, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

