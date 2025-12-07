Lando Norris campione del mondo per 2 punti | vittoria di Pirro per Max Verstappen ad Abu Dhabi

Lando Norris completa l’opera e chiude il Gran Premio di Abu Dhabi in terza posizione, proprio quella che gli serviva per laurears i Campione del Mondo di Formula Uno nel 2025. L’inglese della McLaren doveva infatti salire sul podio sotto i riflettori del circuito di Yas Marina per resistere all’ultimo assalto di Max Verstappen, che si è preso l’ottavo successo di tappa stagionale (uno in più rispetto ai due piloti papaya) e il 71° della carriera fermandosi a soli 2 punti dalla conquista del quinto titolo iridato consecutivo. Norris ha avuto il merito di non commettere errori nei momenti più delicati del weekend, disputando una qualifica solida e sbarazzandosi del traffico in gara con dei sorpassi aggressivi (tra cui quello sulla Red Bull di Yuki Tsunoda, che ha provato a rallentarlo per dare una mano al compagno di squadra Verstappen) senza perdere lucidità alla luce del suo vantaggio nel campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

