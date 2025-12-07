Lando Norris campione del mondo per 2 punti | vittoria di Pirro per Max Verstappen ad Abu Dhabi

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lando Norris completa l’opera e chiude il Gran Premio di Abu Dhabi in terza posizione, proprio quella che gli serviva per laurears i Campione del Mondo di Formula Uno nel 2025. L’inglese della McLaren doveva infatti salire sul podio sotto i riflettori del circuito di Yas Marina per resistere all’ultimo assalto di Max Verstappen, che si è preso l’ottavo successo di tappa stagionale (uno in più rispetto ai due piloti papaya) e il 71° della carriera fermandosi a soli 2 punti dalla conquista del quinto titolo iridato consecutivo. Norris ha avuto il merito di non commettere errori nei momenti più delicati del weekend, disputando una qualifica solida e sbarazzandosi del traffico in gara con dei sorpassi aggressivi (tra cui quello sulla Red Bull di Yuki Tsunoda, che ha provato a rallentarlo per dare una mano al compagno di squadra Verstappen) senza perdere lucidità alla luce del suo vantaggio nel campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

lando norris campione del mondo per 2 punti vittoria di pirro per max verstappen ad abu dhabi

© Oasport.it - Lando Norris campione del mondo per 2 punti: vittoria di Pirro per Max Verstappen ad Abu Dhabi

Leggi anche questi approfondimenti

F1, Lando Norris: “Siamo un po’ indietro, speriamo di migliorare sul giro secco”

F1, Lando Norris: “Baku non è una delle nostre migliori piste, a volte siamo vulnerabili”

F1, Lando Norris: “Pista più veloce rispetto allo scorso anno, la FP2 è stata confusa”

lando norris campione mondoLando Norris campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera, cade il trono di Verstappen (che vince il Gp di Abu Dhabi) - Norris, terzo al traguardo, è il campione del mondo F1 2025 totalizzando 423 punti. Scrive msn.com

lando norris campione mondoF1, Lando Norris campione del mondo: inutile la vittoria di Max Verstappen al Gp di Abu Dhabi - Al pilota britannico della McLaren è bastato piazzarsi in terza posizione alle spalle di ... Riporta lapresse.it

lando norris campione mondoNorris è campione del mondo! Vince Verstappen ma il 3° posto basta a Lando per trionfare - Vince Verstappen davanti a Piastri, ma il terzo posto di Norris basta per conquistare il suo primo titolo Mondiale. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Lando Norris Campione Mondo