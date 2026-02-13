Stefano Giannotti riaccende i suoi colori con una nuova mostra, portando in esposizione una serie di dipinti ispirati ai paesaggi toscani che ha realizzato durante il lockdown, un periodo in cui ha deciso di dedicarsi completamente alla sua passione per la natura.

Dopo il silenzio forzato, tornano i colori. E tornano con la forza di chi non ha mai smesso di crederci. Si è aperta mercoledì 11 febbraio, alla " La Galleria in Galleria " di Massa la mostra di Stefano Giannotti, che sarà visitabile fino a lunedì. Un’esposizione che va oltre il semplice appuntamento artistico: è il simbolo di una ripartenza. Il pittore, noto per le sue opere vibranti e intense, era stato costretto a interrompere la propria attività a causa di un grave incidente. Una pausa forzata che aveva spento, almeno in apparenza, quella fiamma creativa che da sempre caratterizza il suo lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stefano Giannotti riaccende i suoi colori con una nuova mostra

