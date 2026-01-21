Una nuova telecamera ai Murazzi di Torino | farà riprese video continue a colori anche con poca luce
A Torino, i Murazzi sono ora sorvegliati da una nuova telecamera ad alta tecnologia, alimentata a energia solare. Questa installazione permette riprese video continue a colori, anche in condizioni di scarsa illuminazione, contribuendo al monitoraggio e alla sicurezza delle aree pubbliche. L’intervento, realizzato dalla Città in collaborazione con l’Assessorato alla Sicurezza, mira a migliorare la sorveglianza urbana in modo efficiente e sostenibile.
Per la sicurezza urbana e monitoraggio delle aree cittadine sensibili, la Città di Torino, in collaborazione con l’Assessorato alla Sicurezza, ha predisposto l’installazione di una nuova telecamera hi-tech, alimentata dall’energia solare, che monitora la sicurezza dei Murazzi di Torino su Lungo.🔗 Leggi su Torinotoday.it
