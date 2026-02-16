Al via la II edizione del Premio Michele Serio il riconoscimento dedicato alla narrativa di genere

Il Premio Michele Serio è iniziato oggi, perché vuole premiare la narrativa di genere e mantenere vivo il ricordo dello scrittore scomparso. La seconda edizione del premio si svolge in una libreria di Milano, dove molti autori emergenti presentano le loro opere più innovative. A differenza di altri riconoscimenti, questo premio punta a dare spazio a storie che sfidano le convenzioni e affrontano temi forti con coraggio.

Bando aperto fino al 7 giugno 2026 per opere nelle categorie “grottesco e pulp”, “giallo e noir”, “fantasy ed esoterico”. Premiazione il 24 ottobre a Bacoli Ci sono premi che celebrano un autore. E poi ci sono premi che, nel farlo, trasformano quella memoria in un’occasione concreta per una letteratura viva e audace, capace di confrontarsi con ombra ed eccesso, realtà e deformazione. È con questo spirito che prende il via la II edizione del Premio Michele Serio, concorso nazionale dedicato alla narrativa di genere e organizzato dall’Associazione Culturale Ba.Cu.Le. – Bacoli Cultura e Letteratura, e gode del patrocinio del Comune di Bacoli e Associazione Campana Editori.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sono stati annunciati i vincitori della decima edizione del Premio Luca Romano 2026, riconoscimento dedicato al giovane scomparso in un incidente nel 2007.

