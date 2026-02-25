L’ammissione della sconfitta | Va avanti chi meritava di farlo

Parla per primo il capitano, nel giorno in cui si affonda. Nicolò Barella ha la fascia al braccio, non essendoci Lautaro (se non in tribuna) ed è il primo a prendersi la responsabilità dell’analisi dopo il 2-1 patito dal Bodo Glimt, seconda sconfitta dell’Inter su due al cospetto dei norvegesi. "Non penso ci abbiano messo in grande difficoltà, abbiamo preso un gol su un errore individuale che fa parte del calcio: lo ha fatto Akanji come a volte l’ho fatto io. Può succedere. La cosa più difficile era sbloccarla e non ci siamo riusciti, ma complimenti al Bodo perché ha vinto due volte e ha meritato - afferma il centrocampista - La delusione c’è perché non ci nascondiamo: vogliamo lottare su tutti i fronti. Sono stati più bravi loro, ma la differenza è anche che non passi nel girone per un punto perché ti danno un rigore al 90’ contro il Liverpool: ti saresti risparmiato due partite e la trasferta di Bodo, ma questa è la nuova Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Garnacho sfida il passato: “Se il Man United può farlo, possiamo farlo noi” e i tifosi lo deridono dopo la sconfitta (Daily Mail)Dopo la sconfitta del Chelsea contro l’Arsenal in semifinale di Carabao Cup, Alejandro Garnacho ha tentato di motivare i suoi compagni con una frase sul passato.

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, l'ammissione di Nordio: Abbiamo esagerato nei toni. Ma poi passa all'attacco: Se vince il no l'ala estrema della magistratura ipoteca la politica; L'Italia del cricket sconfitta da West Indies, finisce il primo Mondiale degli Azzurri: Bilancio più che positivo; Il Napoli perde 2-1 a Bergamo: soffre troppo i palloni alti. Impossibile non parlare dell'arbitro Chiffi Gioca un'ottima partita per un'ora: va in vantaggio, poi subisce la rimonta. Prima un rigore revocato e poi, soprattutto, il gol del raddoppio annullato. Resta a più q; Inter umiliata dal Bodø: l’incubo Champions League fa paura.

