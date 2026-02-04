Garnacho sfida il passato | Se il Man United può farlo possiamo farlo noi e i tifosi lo deridono dopo la sconfitta Daily Mail

Dopo la sconfitta del Chelsea contro l’Arsenal in semifinale di Carabao Cup, Alejandro Garnacho ha tentato di motivare i suoi compagni con una frase sul passato. Ma i tifosi del Manchester United non l’hanno presa bene e lo hanno preso in giro, ricordandogli che anche il loro club sta attraversando un momento difficile. Garnacho aveva detto: “Se il Man United può farlo, possiamo farlo noi”. La sua provocazione si è ritorcata contro, alimentando le critiche dei supporters.

Alejandro Garnacho si è trovato sul lato ricevente delle prese in giro dei tifosi del Manchester United dopo che una provocazione al suo ex club si è ritorta contro, in seguito alla sconfitta del Chelsea contro l'Arsenal nella semifinale della Carabao Cup martedì. Un tempo era anche accostato al Napoli. Garnacho deriso da tutti. Scrive il Daily Mail: "Il nazionale argentino, che si è unito al Chelsea per 40 milioni di sterline la scorsa estate, aveva lasciato Old Trafford in circostanze complicate dopo essere stato parte della cosiddetta 'squadra bomba' di Ruben Amorim.

