L' altra voce di Levante a Sanremo 2026 con Sei tu

Levante ha deciso di presentare il brano Sei tu a Sanremo 2026, dopo aver già partecipato con Tikibombom nel 2020 e Vivo nel 2023. La cantante sceglie di approfondire i temi delle relazioni amorose, analizzando i modelli ricorrenti nei sentimenti. La sua presenza italiana al festival si rafforza con questa nuova proposta musicale, che promette di attirare l’attenzione del pubblico. La sua esibizione è attesa per la prossima settimana.

Levante è ormai una habitué del Festival: ha gareggiato con il brano Tikibombom nel 2020, nel 2023 è tornata con Vivo e quest'anno porterà Sei tu, una canzone che indaga i “pattern” amorosi. «Abbiamo vissuto tutti delle relazioni fallimentari, degli amori finiti male e ci siamo incartati in pattern che continuiamo a ripetere. Per quanto mi riguarda, ho dovuto scavare molto a fondo per cercare una risposta ai miei comportamenti». Sei tu, lo ha detto lei stessa più volte nel presentare il pezzo, ha a che fare con la voglia di esprimere l’amore: «A volte non siamo in grado di dare perché abbiamo paura di perdere un pezzo, quando in realtà quello che resterà di noi è proprio quello che siamo stati in grado di dare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

