Levante a Sanremo 2026 con Sei Tu | Ho deciso di raccontare i miei fallimenti

Levante si prepara a partecipare a Sanremo 2026 con il brano “Sei Tu”. In occasione dell’evento, la cantante ha condiviso con la stampa i dettagli del progetto musicale e il motivo della scelta del brano, spiegando anche il desiderio di raccontare, attraverso la musica, i propri fallimenti e le esperienze personali. Un’occasione per approfondire il suo percorso artistico e il significato della partecipazione alla prestigiosa manifestazione.

In vista della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2026, Levante incontra la stampa per parlare dei suoi progetti musicali e della sua presenza alla kermesse canora in gara con il brano “Sei tu”. «Ritorno al terzo, a qualcuno di voi avevo detto “no, penso che non lo rifarò mai più”. E invece eccomi. E voi sapevate che io l’avrei già fatto» – Dichiara la cantante in conferenza stampa. Levante al Festival di Sanremo 2026 con “Sei Tu”. «Oggi vi introduco il titolo del disco che uscirà prossimamente: “Dell’amore, il fallimento e altri passi di danza”. È un lavoro in cui ho deciso di indagare sull’amore, ovviamente, ma soprattutto sulla fine dell’amore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sanremo 2026, Levante torna in gara con Sei tuLevante torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano Sei tu.

