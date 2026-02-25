L’allarme clima Zero neve nel 2050 Olimpiadi a rischio

Il calo delle temperature e la mancanza di neve nel 2050 sono causati dai cambiamenti climatici, che minacciano le Olimpiadi invernali. Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha risposto alle petizioni chiedendo soluzioni, ma ammette che lo sport globale si trova senza strumenti efficaci. La questione riguarda anche le future località olimpiche, che potrebbero perdere le proprie caratteristiche tradizionali. Le sfide ambientali si fanno più pressanti per l’organizzazione delle prossime edizioni.

"Stiamo discutendo come fare meglio". La risposta di Kirsty Coventry, presidente Cio, alle petizioni di chi chiede di ridurre l'impatto ambientale delle Olimpiadi, specie quelle invernali, dà bene la misura dell'impotenza dello sport mondiale. Tra poco più di 20 anni le Olimpiadi invernali se le contenderanno tre o al massimo quattro località in tutto il mondo perché non ci sarà neve a sufficienza per lo svolgimento delle gare. Su questo, convergono diversi studi scientifici. Nel 2024 una ricerca delle università di Waterloo in Canada e di Innsbruck, commissionate dal Cio, aveva lanciato l'allarme: a causa del global warming si sarebbero quasi dimezzati i siti in grado di ospitare le Olimpiadi invernali nel 2050.