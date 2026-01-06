Clima glaciale su Parma si giocherà sotto zero Rischio neve?

A Parma, le temperature scenderanno sotto zero, creando condizioni di clima glaciale e possibile rischio neve. La partita di Serie A tra Parma e Inter si svolgerà mercoledì 7 gennaio alle ore 20, in un contesto di condizioni meteorologiche particolarmente fredde. È importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni legate al meteo e garantire la sicurezza di giocatori e spettatori.

Questa settimana turno infrasettimanale di Serie A e l'Inter sarà impegnata mercoledì 7 gennaio alle 20.45 a Parma. Purtroppo questa giornata rischia di essere pesantemente condizionata dal maltempo che imperverserà nelle prossime ore sull'Italia. La penisola sarà letteralmente presa di mira da freddo e gelo con abbondanti nevicate anche a bassa quota. Sarà sopratutto la zona centrale dell'Appennino e della pianura padana ad essere interessate. Alcune partite si potrebbero giocare sotto la neve. Parma-Inter sotto zero. Ad esempio Sassuolo-Juventus di martedì è possibile si giochi sotto la neve perché su Reggio Emilia è prevista.

