Il mondo nel 2050 la non profezia di Nature tra intelligenze artificiali clima estremo e nuove frontiere

Il 2050 rappresenta un orizzonte di possibilità e sfide, non una previsione certa. La rivista Nature propone un esercizio di immaginazione per esplorare come l’intelligenza artificiale, i cambiamenti climatici e le nuove frontiere tecnologiche potrebbero plasmare il nostro domani. Pur essendo un esercizio di fantasia, queste ipotesi offrono spunti utili per comprendere le direzioni possibili del futuro e le trasformazioni in atto.

Non l'anno che verrà, ma quello che gli umani vivranno fra un quarto di secolo. Un esercizio rischioso, ma anche molto ironico che ha spinto la rivista Nature a un salto per immaginare il futuro: le previsioni spesso sbagliano, ma aiutano a capire le direzioni possibili del cambiamento. Guardare al 2050 significa spingersi oltre l'orizzonte politico immediato e interrogarsi su come scienza, tecnologia e società potrebbero trasformarsi nei prossimi decenni. Le risposte non sono univoche: il futuro appare diviso tra scenari allarmanti e possibilità sorprendentemente ottimistiche. Ma in questo quadro la ricerca potrebbe non essere più un affare umano: "È tempo di riconsiderare le vostre opzioni di carriera, lettori di Nature!" si legge nell'incipit dell'articolo che apre l'home page- Uno degli elementi più destabilizzanti riguarda il ruolo dell'intelligenza artificiale.

