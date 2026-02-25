L' alcolock serve davvero? Casu Pd | È il fallimento della propaganda di Salvini

Nicolò Filippucci: “Sono un giovane boomer, uso poco i social. Ma sogno un duetto con Giorgia” Il deputato del Partito democratico a Today.it: "Questo governo non ha una vera politica per l'innovazione e per la sicurezza delle strade e dei mezzi circolanti" L'alcolock, il dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero, prende forma. Il ministero della Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sul portale dell’Automobilista l’elenco dei modelli installabili, dei rivenditori e delle officine autorizzate a installarlo. L'alcolock è obbligatorio per i conducenti recidivi: una misura ritenuta fondamentale da Matteo Salvini ma che riscontra problemi di costi e poca trasparenza. "Non è la prima volta che Salvini fa annunci roboanti sull'alcolock. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche:

Il pasticcio di Salvini sull'alcolock, Casu (Pd): "È il fallimento della propaganda sulla sicurezza stradale"

Referendum, è scontro per un libro di testo ritenuto propaganda per il ‘no’. Vaccari (PD): “Così si spingono gli insegnanti ad autocensurarsi. Quel testo non era propaganda”

Temi più discussi: Via all'obbligo di alcolock. Cosa cambia e come funziona; Hyundai lavora davvero all'auto elettrica economica (da 20.000 €); La batteria allo stato solido di Donut Lab ricarica davvero in 5 minuti; È partita la produzione della batteria da 1.000 km: se arriva davvero l’auto elettrica di oggi è finita.

Alcolock, al via: cos'è e chi deve installarlo in autoChe cos'è l'Alcolock, chi lo deve installare nella propria auto e quali sono le normative? Ecco cosa devono sapere gli automobilisti. meteo.it

Alcolock obbligatorio al via in Italia: chi deve installarlo e come funziona davveroEntra in vigore l’obbligo dell’alcolock per alcuni conducenti: il dispositivo impedisce l’avvio dell’auto se rileva alcol nel respiro, ma tra costi elevati e compatibilità limitata non mancano le diff ... news.fidelityhouse.eu

- Se hai bevuto, non si mette in moto - Scatta l'obbligo dell'alcolock. Ecco chi sarà interessato. Installarlo costerà circa 2000 euro. #nuovocodicedellastrada #alcolock #guidainstatodiebbrezza - facebook.com facebook

Alcolock, scatta da oggi l'obbligo in auto: chi deve installarlo, quanto costa e le sanzioni x.com