Il pasticcio di Salvini sull' alcolock Casu Pd | È il fallimento della propaganda sulla sicurezza stradale

Nicolò Filippucci: “Sono un giovane boomer, uso poco i social. Ma sogno un duetto con Giorgia” Il deputato del Partito democratico a Today.it: "Questo governo non ha una vera politica per l'innovazione e per la sicurezza delle strade e dei mezzi circolanti" L'alcolock, il dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero, prende forma. Il ministero della Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sul portale dell’Automobilista l’elenco dei modelli installabili, dei rivenditori e delle officine autorizzate a installarlo. L'alcolock è obbligatorio per i conducenti recidivi: una misura ritenuta fondamentale da Matteo Salvini ma che riscontra problemi di costi e poca trasparenza. "Non è la prima volta che Salvini fa annunci roboanti sull'alcolock. 🔗 Leggi su Today.it

