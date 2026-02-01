Referendum è scontro per un libro di testo ritenuto propaganda per il ‘no’ Vaccari PD | Così si spingono gli insegnanti ad autocensurarsi Quel testo non era propaganda
Il dibattito sul referendum sulla giustizia si scalda. Nei giorni scorsi, è scoppiata una polemica attorno a un libro di testo che alcuni accusano di essere propaganda per il ‘no’. Vaccari del PD ha spiegato che il testo in questione può spingere gli insegnanti a autocensurarsi, ma lui stesso ha chiarito che non si tratta di propaganda. Intanto, le date del 22 e 23 marzo si avvicinano, e il clima si fa sempre più teso.
Con le giornate del 22 e 23 marzo segnate sul calendario, il referendum sulla giustizia entra in una fase più esposta. Dopo lo stop del Tar al ricorso che chiedeva il rinvio, chi contesta la riforma ha deciso di ridimensionare il terreno giudiziario e spostarsi su quello politico. Il comitato dei 15, che riunisce i promotori del “no”, non chiude del tutto alla strada dei ricorsi, ma punta ora sulla mobilitazione pubblica insieme alle opposizioni. L'articolo Referendum, è scontro per un libro di testo ritenuto propaganda per il ‘no’. Vaccari (PD): “Così si spingono gli insegnanti ad autocensurarsi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Referendum Giustizia
Alessandra Graziottin: “La scuola non emancipa più, perché il livello degli insegnanti si è abbassato e gli studenti non sanno leggere un testo”
Ddl Antisemitismo, Pd ancora diviso: la maggioranza dem non ha un testo. E Fratelli d’Italia rinvia la scelta del testo base al 27 gennaio «per riguardo istituzionale»
Il dibattito sul ddl antisemitismo continua a evidenziare le divisioni all’interno del panorama politico italiano.
Ultime notizie su Referendum Giustizia
Argomenti discussi: Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Mattarella non parla, ma vigila: il referendum divide e il Colle si preoccupa. Il silenzio del Presidente non può essere un pretesto per lacerare il Paese. Altrimenti... - Indiscreto; Referendum, il primo presidente della Cassazione: L'autonomia della magistratura resti effettiva. Preoccupati per indebolimento dell'indipendenza; Referendum giustizia, scontro fra il fronte del Sì e Bolognesi. Cita Gelli. Ne ho sempre parlato.
Giustizia e riforma costituzionale, scontro a due mesi dal referendumLa riforma costituzionale della giustizia, a due mesi dal referendum confermativo, cannibalizza le inaugurazioni dell’ anno giudiziario. tg.la7.it
Referendum è scontro, Cassazione: Autonomia magistratura resti effettiva. La replica di Nordio: Blasfemo dire che vogliamo limitarlaReferendum è scontro, Cassazione: Autonomia magistratura resti effettiva. La replica di Nordio: Blasfemo dire che vogliamo limitarla ... blitzquotidiano.it
Giustizia e riforma costituzionale, scontro a due mesi dal referendum - facebook.com facebook
Giustizia e riforma costituzionale, scontro a due mesi dal referendum x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.