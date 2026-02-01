Referendum è scontro per un libro di testo ritenuto propaganda per il ‘no’ Vaccari PD | Così si spingono gli insegnanti ad autocensurarsi Quel testo non era propaganda

Il dibattito sul referendum sulla giustizia si scalda. Nei giorni scorsi, è scoppiata una polemica attorno a un libro di testo che alcuni accusano di essere propaganda per il ‘no’. Vaccari del PD ha spiegato che il testo in questione può spingere gli insegnanti a autocensurarsi, ma lui stesso ha chiarito che non si tratta di propaganda. Intanto, le date del 22 e 23 marzo si avvicinano, e il clima si fa sempre più teso.

