Laghezza grandi numeri ll fatturato del 2025 supera i 63 milioni di euro

Laghezza ha raggiunto un fatturato di oltre 63 milioni di euro nel 2025, risultato di investimenti mirati e pianificazione oculata. La crescita dimostra come l’azienda abbia puntato su innovazione e sviluppo continuo, senza fermarsi ai successi attuali. La strategia adottata ha permesso di ampliare il mercato e consolidare la posizione. I dati evidenziano un percorso di crescita sostenuto e deciso, che guarda già alle prossime sfide.

I numeri sono lo specchio di investimenti e attenta programmazione che non si persa al risultato ma guarda già ai prossimi passi. Con le crescite raddoppiate e un fatturato di oltre 63 milioni di euro Laghezza spa ha chiuso il 2025 fornendo risultati in forte crescita. Il fatturato è cresciuto del 18% rispetto al 2024, impennata accolta con giustificata soddisfazione e ottimismo dalla società. Determinanti, come ha evidenziato il presidente Alessandro Laghezza, sono stati gli investimenti in capitale umano, digitalizzazione e ampliamento della flotta, insieme all'apertura del nuovo terminal di Pozzolo Formigaro e il riscontro ricevuto dalla clientela ha rappresentato un passaggio chiave, che ha proiettato nel 2025 la divisione logistica su scala nazionale.