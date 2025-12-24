Il consiglio dello chef. Non strafare ai fornelli e curare la materia prima.

Il segreto per un Natale in tavola riuscito risiede nella semplicità e nella qualità degli ingredienti. Alessandro Mazzola, chef del ristorante Club Horses di Misinto, sottolinea l’importanza di non complicare troppo le ricette e di dedicare attenzione alla materia prima. Un approccio sobrio e rispettoso degli ingredienti permette di valorizzare al meglio i sapori, offrendo un’esperienza culinaria autentica e piacevole.

Il modo migliore per gustare il Natale a tavola è la semplicità in cucina tra i fornelli. Parola di Alessandro Mazzola (in foto), cuoco al ristorante Club Horses di Misinto. "Prima di mettermi ai fornelli – racconta Mazzola – penso sempre a quello che è il senso dell’occasione da celebrare. E non posso non pensare che il Natale è il giorno della famiglia. L’ingrediente migliore per la riuscita di un buon piatto è l’affetto e la voglia di trascorrere tutti insieme una bella giornata. Teniamolo presente anche nel momento di preparare i piatti: devono essere sì buoni, ma non devono sottrarci il tempo che vorremmo dedicare agli altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

