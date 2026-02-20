Far west in tangenziale | furgone dei ladri sperona i carabinieri poi la colluttazione

Mercoledì sera, un furgone dei ladri ha speronato i carabinieri a Desenzano, scatenando una colluttazione. La fuga dei malviventi ha provocato un inseguimento tra le strade di Castenedolo e Montichiari. I militari hanno tentato di bloccare il veicolo, ma il conducente ha tentato di investire gli agenti, dando il via a un episodio violento. Alla fine, i carabinieri sono riusciti ad arrestare un giovane di 24 anni, già ricercato per reati sessuali, che cercava di sfuggire alla cattura.

Serata ad alta tensione mercoledì 18 febbraio tra Desenzano, Castenedolo e Montichiari, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato un 24enne di origine albanese, già latitante e destinatario di un provvedimento di carcerazione per violenza sessuale. L’accusa nei suoi confronti è anche quella di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane viaggiava a bordo di un Fiat Doblò insieme ad altri due uomini. Alla vista della pattuglia ha ignorato l’alt e ha tentato la fuga lungo la tangenziale. L’inseguimento si è concluso lungo la tangenziale al confine tra i territori comunali di Castenedolo e Montichiari, dove il furgone ha improvvisamente arrestato la corsa.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

