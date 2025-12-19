Tentato furto in una tabaccheria scatta l' allarme e i ladri fuggono a mani vuote

Nella notte di Sant’Angelo Muxaro, due ladri hanno tentato di svaligiare una tabaccheria, forzando una finestra con una scala. Tuttavia, grazie all’attivazione dell’allarme, sono stati costretti a fuggire a mani vuote, lasciando il tentativo di furto incompleto. Un episodio che sottolinea l’efficacia dei sistemi di sicurezza e la pronta reazione delle forze dell’ordine.

Tentato furto nella notte a Sant’Angelo Muxaro. Due malviventi, servendosi di una scala, hanno forzato una finestra laterale della tabaccheria di corso Umberto I. Prima di entrare, però, è scattato l’allarme e sul posto è accorso il figlio della proprietaria. Scoperti, i ladri sono fuggiti a mani. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

