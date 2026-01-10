Nino D'Angelo in lutto per la morte del cantante neomelodico Gino Polese | Buon viaggio amico mio

Nino D'Angelo ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Gino Polese, cantante neomelodico di 68 anni. Attraverso un messaggio sui social, ha ricordato con affetto il collega e amico, desiderando un buon viaggio al musicista scomparso. La perdita di Polese rappresenta un momento di riflessione nel panorama musicale napoletano, segnato dalla scomparsa di un artista apprezzato e stimato.

Nino D'Angelo ha voluto dedicare un ricordo social a Gino Polese, cantante neomelodico scomparso nelle scorse ore a 68 anni. I due artisti erano amici da tempo.

