Una vita dedicata al diritto e al suo insegnamento | addio al professor Franco Bolognini

L'Università di Macerata e il dipartimento di Giurisprudenza piangono la scomparsa del professor Franco Bolognini, figura di rilievo nel campo del diritto e dell’insegnamento. La sua vita, dedicata alla formazione e alla diffusione delle conoscenze giuridiche, lascia un’eredità importante nel mondo accademico. La comunità universitaria si unisce nel cordoglio per questa perdita che ha segnato profondamente il settore.

ANCONA – L'Università di Macerata e il dipartimento di Giurisprudenza esprimono profondo cordoglio per la scomparsa avvenuta ieri, domenica 11 gennaio 2026, del professor Franco Bolognini.Nato a Loreto il 26 luglio 1937, Bolognini è stato una figura centrale della vita accademica dell'Ateneo, al.

