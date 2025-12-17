Ju-Jitsu nel segno de Il Dojo il bilancio dell' Open di Acireale

L'Open di Acireale, disputato nel contesto dell’Open d’Italia Duo & Show Tournament 2025, ha confermato il livello di eccellenza dell’ASD Il Dojo nel Ju-Jitsu. Un risultato di rilievo che testimonia la crescita e la solidità di un progetto tecnico ambizioso, capace di affermarsi sia a livello nazionale che internazionale.

JU JITSU – GRANDE SUCCESSO PER L’OPEN D’ITALIA FIJLKAM DI DUO & SHOW SYSTEM AD ACIREALE: Acireale (CT), 13–14 dicembre 2025 – Si sono spenti i riflettori sul Palavolcan di Acireale dopo due intense giornate di sport e spettacolo che hann - facebook.com facebook

