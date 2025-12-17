Ju-Jitsu nel segno de Il Dojo il bilancio dell' Open di Acireale
L'Open di Acireale, disputato nel contesto dell’Open d’Italia Duo & Show Tournament 2025, ha confermato il livello di eccellenza dell’ASD Il Dojo nel Ju-Jitsu. Un risultato di rilievo che testimonia la crescita e la solidità di un progetto tecnico ambizioso, capace di affermarsi sia a livello nazionale che internazionale.
L’Open d’Italia Duo & Show Tournament 2025 consegna all’ASD Il Dojo un risultato di assoluto rilievo, che va oltre il valore del singolo successo e fotografa la solidità di un progetto tecnico strutturato e competitivo a livello nazionale e mondiale. Il bilancio finale, al termine dell’intensa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: “Francoforte e Atalanta olé”: tifoserie in festa dalla città allo stadio, nel segno dell’amicizia
Leggi anche: Tennistavolo, In serie A2 Bilancio in chiaroscuro per la società del presidente bellotti. L’Apuania parte male col Romagna poi si riscatta contro le romane dell’Eureka
?Cercano di strangolarti al murodifesapersonale artimarziali consiglikravmaga selfdefense
Ju-Jitsu nel segno de Il Dojo, il bilancio dell'Open di Acireale - Una grande festa di ju jitsu, sostenuta dall’entusiasmo dei piccoli e dalle famiglie, sempre più attente e numerose al seguito di una splendida disciplina che forma ed educa ... cataniatoday.it
JU JITSU – GRANDE SUCCESSO PER L’OPEN D’ITALIA FIJLKAM DI DUO & SHOW SYSTEM AD ACIREALE: Acireale (CT), 13–14 dicembre 2025 – Si sono spenti i riflettori sul Palavolcan di Acireale dopo due intense giornate di sport e spettacolo che hann - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.