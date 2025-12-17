Ju-Jitsu nel segno de Il Dojo il bilancio dell' Open di Acireale

L'Open di Acireale, disputato nel contesto dell’Open d’Italia Duo & Show Tournament 2025, ha confermato il livello di eccellenza dell’ASD Il Dojo nel Ju-Jitsu. Un risultato di rilievo che testimonia la crescita e la solidità di un progetto tecnico ambizioso, capace di affermarsi sia a livello nazionale che internazionale.

L’Open d’Italia Duo & Show Tournament 2025 consegna all’ASD Il Dojo un risultato di assoluto rilievo, che va oltre il valore del singolo successo e fotografa la solidità di un progetto tecnico strutturato e competitivo a livello nazionale e mondiale. Il bilancio finale, al termine dell’intensa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

