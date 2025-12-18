Piccoli aeroporti l' abolizione delle tasse d' imbarco potrebbe costare oltre 25 milioni alla Regione

L’eventuale abolizione delle tasse d'imbarco nei piccoli aeroporti potrebbe comportare un costo superiore ai 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. Con l’obiettivo di raggiungere 20 milioni di passeggeri annui, la regione punta a un piano strategico che coniuga crescita dei voli, eccellenza dei servizi e rispetto ambientale, per sostenere uno sviluppo equilibrato del settore aeronautico locale.

