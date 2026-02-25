L' abolizione della tassa addizionale fa volare Ryanair che annuncia nuove tratte da Rimini

In estate si potranno raggiungere Breslavia, Manchester, Colonia e Catania. La compagnia aerea annuncia un incremento del 50% dei passeggeri Ryanair ha annunciato un operativo da record per l’estate 2026 negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini, incluse 9 nuove rotte (2 a Forlì, 3 a Parma e 4 a Rimini). Questa importante espansione, che prevede una crescita annua dei posti del 50%, segue la decisione della Regione di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti più piccoli dell’Emilia-Romagna come proposto dal Presidente De Pascale e supportato dal Parlamento italiano. In particolare, per quanto riguarda il “Federico Fellini”, le destinazioni della compagnia low cost salgono a 12 con l'aggiunta delle rotte per Breslavia, Manchester, Colonia e Catania. L'Emilia-Romagna èadesso la quinta regione italiana ad aver abolito questa tassa regressiva come già fatto da Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia per stimolare la crescita di traffico, turismo e occupazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Aeroporti, Ryanair annuncia: “Nuove tratte da Rimini, Forlì e Parma”Ryanair ha annunciato nuove rotte da Rimini, Forlì e Parma, segnando un passo importante per gli aeroporti dell’Emilia Romagna.

La promessa di Ryanair: "Dopo lo stop all’addizionale municipale, portiamo nuove rotte su Rimini e Forlì"Dopo l’annuncio della Regione di finanziare le tasse di imbarco per i voli da Rimini, Forlì e Parma, Ryanair conferma il suo impegno.

