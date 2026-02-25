La Volta Buona pagelle del 25 febbraio | l’omaggio a Vessicchio 9 Zorzi viperetta 9 Arisa trendsetter 8

Video che non partono, audio traballanti e qualche imprevisto di troppo: la nuova puntata de La Volta Buona di casa a Sanremo vede Caterina Balivo destreggiarsi tra le difficoltà di una regia non proprio al top. La padrona di casa riesce comunque nell’impresa e porta a casa una puntata ricca di contenuti e ospiti che dalla “Città dei Fiori” ripercorre la prima puntata di questa edizione del Festival con qualche incursione nel passato e un omaggio che commuove tutti, ma proprio tutti. Non mancano i commenti al vetriolo, in particolare su Can Yaman. In studio Alessia Vessicchio, Donatella Rettore, Tommaso Zorzi, Mauro Repetto ma non mancano anche i cantanti in gara, da Arisa a Enrico Nigiotti. L’omaggio a Peppe Vessicchio, lacrime vere. Voto: 9. 🔗 Leggi su Dilei.it

