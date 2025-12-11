La Volta Buona le pagelle dell’11 dicembre | Antonella Elia contro il fidanzato 3 Alessia Vessicchio forte come il papà 9
Ecco le pagelle dell’11 dicembre de La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo. Tra confronti accesi come quello tra Antonella Elia e il suo fidanzato e l’ammirazione per la forza di Alessia Vessicchio, il programma si conferma un appuntamento puntuale e coinvolgente. Scopri i giudizi sui protagonisti di questa puntata.
Puntualissima come ogni pomeriggio infrasettimanale torna una nuova puntata de La Volta Buona, con la conduzione di Caterina Balivo. Le ore trascorrono veloci tra grandi emozioni e spensierati aneddoti. In studio la moglie di Claudio Villa e la figlia di Peppe Vessicchio, in ricordo dei grandi maestri della musica italiana. Tra gli ospiti anche Ricky Tognazzi, Antonella Elia e Miriana Trevisan. Mentre il momento delle interviste a due è dedicato a Sebastiano Somma e Roberta Lanfranchi. Ricky Tognazzi e Simona Izzo inseparabili. Voto: 7. “Tu mi rovini la giornata ma mi risolvi la vita”: lo dice in un video messaggio arrivato a sorpresa Simona Izzo che, seppur non è tra gli ospiti odierni de La Volta Buona, è a dir poco presente. 🔗 Leggi su Dilei.it
