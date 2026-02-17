La Volta Buona pagelle 17 febbraio | la verità su Argentero a Sanremo 8 Zorzi show 9

Caterina Balivo ha portato i telespettatori dietro le quinte di Sanremo 2026 durante la puntata di martedì 17 febbraio di La Volta Buona, dove ha svelato i dettagli più intriganti. La conduttrice ha mostrato le reazioni di Argentero dopo le prove e ha commentato il successo di Zorzi sul palco, creando un quadro vivace di quello che succederà al festival. In studio, sono stati anche distribuiti i voti delle ultime giornate, con un occhio di riguardo alle performance di attori e influencer.

Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è ufficialmente partito. Caterina Balivo ha trasformato la puntata di martedì 17 febbraio de La Volta Buona in un vero e proprio backstage del Festival. Tra polemiche social, filmati amarcord e curiosità, la conduttrice di Aversa ha svelato uno dei misteri più chiacchierati degli ultimi giorni: perché Luca Argentero, inizialmente contattato dagli autori, ha poi visto svanire la sua apparizione sul palco dell'Ariston. Un retroscena che aggiunge pepe all'evento e conferma come, dietro l'eleganza e i riflettori, Sanremo continui a essere una macchina di sorprese, gossip e piccoli colpi di scena che accendono la conversazione ancor prima della prima nota.