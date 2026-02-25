La tragedia del piccolo Domenico gli ispettori del Ministero all' ospedale di Bolzano

Il decesso di Domenico, un bambino di cinque anni, si è verificato a causa di una complicazione medica non tempestivamente riconosciuta. L’ospedale di Bolzano ha chiamato gli ispettori del Ministero della Salute per chiarire le circostanze del caso. Nel reparto si sono già verificate alcune anomalie nelle procedure di diagnosi e cura. La visita degli esperti è fissata per mercoledì 25 febbraio e coinvolge anche i responsabili sanitari.

Tra oggi e domani sarà sentito il personale dell'azienda sanitaria altoatesina coinvolto nelle operazioni di espianto del cuore poi danneggiatosi prima del trapianto effettuato sul bambino al Monaldi di Napoli Sono attesi per oggi, mercoledì 25 febbraio, all’ospedale San Maurizio di Bolzano gli ispettori del ministero della Salute. Tra oggi e domani sarà sentito il personale dell’azienda sanitaria altoatesina coinvolto nelle operazioni di espianto del cuore poi danneggiatosi prima del trapianto effettuato sul piccolo Domenico al Monaldi di Napoli. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, in base a quanto riporta LaPresse, ribadisce che la responsabilità del trasporto e della conservazione del cuore, in caso di trapianto, è a carico dell’équipe che riceve l’organo, quindi nel caso del piccolo Domenico dell’équipe del Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Il cuore "bruciato" del piccolo Tommaso: arrivati al Monaldi gli ispettori del ministero della SaluteGli ispettori del ministero della Salute sono arrivati all’ospedale Monaldi per indagare sul caso di Tommaso, il bambino di Napoli con il cuore danneggiato.

Morte del piccolo Domenico, Pino Rinaldi all’inviata: Dovevi essere con la mamma e l'avvocato, che è successo?,La tragedia di Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo un trapianto di cuore fallito, ha sconvolto Napoli e l’Italia. la7.it

La Tragedia del Cuore Bruciato: Sette Indagati per la Morte del Piccolo Domenico a NapoliCi sono storie di cronaca in cui il dolore di una perdita incalcolabile si scontra con interrogativi clinici e giudiziari dai contorni ... dailyexpress.it

Sì al lutto nazionale per il piccolo Domenico. Una tragedia che ci tocca tutti. - facebook.com facebook

Il cuore donato dal piccolo Moritz non salva Domenico. Dopo la tragedia di Curon, nuova morte e indagini in corso. #Trentino #Bolzano #Cronaca #Inevidenza x.com