Il cuore bruciato del piccolo Tommaso | arrivati al Monaldi gli ispettori del ministero della Salute Il team di esperti dice no al trapianto

Il cuore danneggiato di Tommaso ha portato gli ispettori del ministero della Salute a visitare l’ospedale Monaldi. La causa del controllo è il rifiuto del trapianto, deciso dopo aver esaminato il caso del bambino di due anni e mezzo di Napoli. I funzionari hanno richiesto i documenti relativi all’intervento e alla diagnosi, per verificare le procedure adottate. L’ospedale ha fornito tutte le informazioni necessarie, mentre la decisione finale sulla possibilità di un nuovo trapianto resta ancora in sospeso. La famiglia aspetta risposte ufficiali.

Sono arrivati all'ospedale Monaldi gli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire tutti i documenti relativi alla vicenda del cuore danneggiato trapiantato a Tommaso, il bambino di due anni e mezzo di Napoli. Dopo l'acquisizione della documentazione a Napoli, si trasferiranno all'ospedale di Bolzano per acquisire altro materiale documentario. Intanto il comitato di esperti riunito all'Ospedale Monaldi di Napoli, secondo quanto si apprende, ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato.