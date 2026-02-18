Il cuore bruciato del piccolo Tommaso | arrivati al Monaldi gli ispettori del ministero della Salute

Gli ispettori del ministero della Salute sono arrivati all’ospedale Monaldi per indagare sul caso di Tommaso, il bambino di Napoli con il cuore danneggiato. La visita si è resa necessaria dopo che il piccolo ha subito complicazioni post-trapianto. I funzionari vogliono verificare i dettagli della procedura e i documenti clinici del caso.

Sono arrivati all'ospedale Monaldi gli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire tutti i documenti relativi alla vicenda del cuore danneggiato trapiantato al bambino di Napoli. Dopo l'acquisizione della documentazione a Napoli, si trasferiranno all'ospedale di Bolzano per acquisire altro materiale documentario. E' atteso invece l'arrivo del team di esperti che dovrà valutare la compatibilità del cuore nuovo, disponibile da ieri sera, da impiantare sul bambino.