‘Crime 101 – La Strada del Crimine’ | il trailer del nuovo film thriller

Crime 101 – La Strada del Crimine è un nuovo film thriller prodotto da Eagle Pictures. Il film porta gli spettatori in un viaggio tra misteri e tensione, offrendo un’esperienza cinematografica coinvolgente e ben costruita. La pellicola si distingue per una narrazione accurata e un’atmosfera avvolgente, perfetta per gli amanti del genere. L’uscita nelle sale è prevista a breve, segnando un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema noir.

Sta per arrivare nelle sale un adrenalinico thriller targato Eagle Pictures. Crime 101 – La Strada del Crimine. La pellicola, diretta da Bart Layton, vanta nel cast attori del calibro di Mark Ruffalo e Chris Hemsworth. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quando sarà possibile vederlo sul grande schermo. Dal romanzo al film. Crime 101 – La Strada del Crimine è tratto dall’acclamato racconto di Don Winslow. Il film è stato invece scritto e diretto da Bart Layton ( American Animals, L’impostore – The Imposter ). Ma di cosa tratta? L’elegante thriller racconta la storia di Davis (Chris Hemsworth), un ladro sfuggente le cui rapine magistralmente pianificate hanno da tempo lasciato la polizia senza indizi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

È stato pubblicato il secondo trailer ufficiale italiano di Crime 101 – La Strada del Crimine, il thriller diretto da Bart Layton e ispirato a un racconto di Don Winslow.

Crime 101 – La Strada del Crimine - Trailer del thriller diretto da Bart Layton

