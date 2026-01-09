Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime dell' incendio di Crans-Montana

Il presidente Sergio Mattarella ha partecipato a Martigny alla cerimonia di commemorazione delle vittime dell’incendio di Crans-Montana avvenuto a Capodanno. L’evento ha rappresentato un momento di memoria e rispetto per le persone coinvolte. La presenza istituzionale sottolinea l’importanza di ricordare eventi tragici e di promuovere la solidarietà tra le comunità.

MARTIGNY (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Martigny alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a capodanno a Crans-Montana. La commemorazione è iniziata con i rintocchi delle campane in tutta la Svizzera, seguiti da un minuto di silenzio, ed è terminata con la deposizione di una rosa in onore delle vittime e dei feriti. Al suo arrivo in Svizzera, il capo dello Stato ha voluto far tappa all'ospedale di Zurigo per incontrare le famiglie di due dei ragazzi italiani rimasti feriti nella strage. Il presidente Mattarella si è poi intrattenuto con i medici dell'ospedale, che ha ringraziato insieme al personale della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana Leggi anche: Anche in Sicilia domani una minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incendio di Crans Montana Leggi anche: Strage di Crans-Montana, oggi cerimonia in ricordo delle vittime con Macron e Mattarella La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans-Montana, oggi la cerimonia per le 40 vittime in Svizzera; **Svizzera: Mattarella venerdì a Martigny per cerimonia in memoria vittime**; **Svizzera: Mattarella venerdì a Martigny per cerimonia in memoria vittime**; Strage Crans, Mattarella venerdì a Martigny a cerimonia per vittime. Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana - MARTIGNY (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Martigny alla cerimonia in memoria delle ... iltempo.it

Svizzera: Mattarella interviene a cerimonia in memoria vittime Crans-Montana - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Martigny alla cerimonia in memoria delle vittime ... iltempo.it

Crans-Montana, Mattarella alla cerimonia per le vittime della strage di Capodanno - (LaPresse) A Martigny la cerimonia di commemorazione per le 40 vittime dell'incendio la notte di Capodanno al bar 'Le Constellation' nella ... msn.com

Mattarella alla cerimonia in memoria delle vittime dell'incendio di Crans-Montana

#TG2000 - In Svizzera è giornata di lutto nazionale. Oggi le giovani vittime di Crans-Montana saranno commemorate in una cerimonia ufficiale. Ci sarà anche il presidente Mattarella. #9gennaio #CransMontana #lutto #Svizzera #Mattarella #cronaca #news #T - facebook.com facebook

#TG2000 - #CransMontana, giorno di #lutto in #Svizzera. Cerimonia con #Mattarella #9gennaio #cronaca #news #TV2000 @tg2000it x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.