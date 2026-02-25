La storia | Vertova in festa GAV ancora campione Una dinastia del cross

Il GAV, Gruppo Alpinistico Vertovese, ha confermato la sua supremazia nel cross vincendo ancora cinque titoli italiani in sei anni, grazie a una squadra compatta e determinata. La vittoria di questa settimana a Selinunte, in Sicilia, dimostra la continuità di una tradizione vincente, resa possibile dalla preparazione accurata e dalla passione dei giovani atleti. La loro costanza ha portato il club a dominare la scena nazionale, confermando il suo ruolo di leader nel settore.

Cinque titoli italiani in sei anninelle staffette maschili di cross. Quella del GAV, Gruppo Alpinistico Vertovese, è praticamente una dinastia, confermata anche lo scorso fine settimana a Selinunte, in Sicilia, dove i ragazzi guidati dal direttore tecnico Silvio Bosio hanno di nuovo anticipato la concorrenza. Una storia, quella del GAV, che parte da lontano. "Dal ’53, anno in cui in società si facevano corsa in montagna ed escursioni - racconta Bosio - Poi è diventato un vero e proprio gruppo sportivo e oggi siamo circa 280 tesserati. Ci dedichiamo alla pista come attività principale, ma il cross è fondamentale anche per la preparazione anche per chi corre dagli 800 in su". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

