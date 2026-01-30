I Beatles al cinema | le prime immagini dei protagonisti dei quattro film di Sam Mendes

Questa mattina sono state diffuse le prime immagini dei protagonisti dei quattro film di Sam Mendes dedicati ai Beatles. Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn e Barry Keoghan interpretano rispettivamente John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Le cartoline con le foto sono già state distribuite agli studenti del Liverpool Institute for Performing Arts, segnando il via alle riprese e creando grande attesa tra i fan.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn e Barry Keoghan sono stati immortalati nei panni di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr in speciali cartoline, che sono già state distribuite agli studenti del Liverpool Institute for Performing Arts, la scuola co-fondata da Paul McCartney. Le cartoline, ognuna dedicata a uno dei membri del gruppo, sono state nascoste in giro per il campus, invitando gli studenti a scoprirle come in una piccola caccia al tesoro. Alcuni fortunati hanno poi condiviso le foto online, permettendo al pubblico mondiale di dare un primo sguardo ai protagonisti dei quattro biopic. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I Beatles al cinema: le prime immagini dei protagonisti dei quattro film di Sam Mendes Approfondimenti su Beatles Movies I Fab Four di Sam Mendes | Svelate le prime immagini dei protagonisti del biopic sui Beatles Sony Pictures ha pubblicato le prime immagini di The Beatles: George Martin e tutti gli altri, le nuove importanti aggiunte al cast dei quattro film biografici di Sam Mendes Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Beatles Movies Argomenti discussi: I Beatles stanno tornando! Eccoli nelle prime immagini del grande evento [FOTO]; The Beatles: ecco un primo sguardo ai protagonisti del film in alcune immagini ufficiali (ma rubate, quindi affrettatevi); I Beatles al cinema, le prime foto del cast scatenano il web: Da denuncia; Barry Keoghan sfoggia il look di Ringo Starr: la trasformazione per il film sui Beatles. I Beatles al cinema: ecco le prime immagini dei protagonisti nel progetto di Sam MendesLe foto di Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan e Joseph Quinn nei panni del celebre gruppo musicale di Liverpool nel prossimo biopic. movieplayer.it I Beatles sbarcano al cinema, le prime foto del cast scatenano il web: Da denunciaI Beatles arrivano al cinema e le prime immagini del cast infuocano il web. I fan non trovano nessuna somiglianza negli attori scelti da Sam Mendes ... libero.it Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan e Joseph Quinn saranno rispettivamente John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison nel grande progetto sui Beatles targato Sam Mendes. Il regista ha in mente di fare uscire 4 film distinti, ma c - facebook.com facebook Le prime immagini del cast dei quattro biopic sui Beatles, diretti da Sam Mendes: Paul Mescal (Paul McCartney); Harris Dickinson (John Lennon); Barry Keoghan (Ringo Starr); Joseph Quinn (George Harrison). x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.