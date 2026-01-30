I Beatles al cinema | le prime immagini dei protagonisti dei quattro film di Sam Mendes

Questa mattina sono state diffuse le prime immagini dei protagonisti dei quattro film di Sam Mendes dedicati ai Beatles. Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn e Barry Keoghan interpretano rispettivamente John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Le cartoline con le foto sono già state distribuite agli studenti del Liverpool Institute for Performing Arts, segnando il via alle riprese e creando grande attesa tra i fan.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn e Barry Keoghan sono stati immortalati nei panni di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr in speciali cartoline, che sono già state distribuite agli studenti del Liverpool Institute for Performing Arts, la scuola co-fondata da Paul McCartney. Le cartoline, ognuna dedicata a uno dei membri del gruppo, sono state nascoste in giro per il campus, invitando gli studenti a scoprirle come in una piccola caccia al tesoro. Alcuni fortunati hanno poi condiviso le foto online, permettendo al pubblico mondiale di dare un primo sguardo ai protagonisti dei quattro biopic. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

