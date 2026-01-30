Sono apparse le prime immagini dei protagonisti del nuovo biopic sui Beatles diretto da Sam Mendes. Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan e Joseph Quinn interpretano i membri della band di Liverpool. Le foto mostrano i giovani attori sul set, pronti a rivivere i momenti più iconici del gruppo. La produzione sta già attirando l’attenzione dei fan, curiosi di vedere come verranno ricostruiti gli anni d’oro dei Beatles sul grande schermo.

Le foto di Paul Mescal, Harris Dickinson, Barry Keoghan e Joseph Quinn nei panni del celebre gruppo musicale di Liverpool nel prossimo biopic. I fan dei Beatles possono finalmente vedere gli attori che interpreteranno band britannica sul grande schermo, dopo che Sony Pictures ha pubblicato le foto dei quattro protagonisti scelti per recitare nei panni dei famosissimi Fab Four. Nel corso del CinemaCon di Las Vegas del 2025 sono stati confermati i nomi degli attori che interpretano i personaggi principali del progetto ideato e diretto dal regista di American Beauty e Revolutionary Road, Sam Mendes. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Beatles al cinema: ecco le prime immagini dei protagonisti nel progetto di Sam Mendes

