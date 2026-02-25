La storia di Gianna Pratesi e l' omaggio con refuso sul palco di Sanremo

Gianna Pratesi ha partecipato a un omaggio sul palco di Sanremo, legato alla prima votazione femminile del 2 giugno 1946. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti spettatori e giornalisti, che hanno ricordato il suo ruolo in un momento storico fondamentale. La manifestazione ha coinvolto anche altri protagonisti di quegli anni, creando un collegamento tra passato e presente. La serata si è conclusa con un applauso spontaneo dal pubblico.

Roma, 24 febbraio 2026 – “Il 2 giugno del 1946 andarono a votare per la prima volta le donne. Una di queste era Gianna Pratesi”. Lo ha detto Carlo Conti presentando l'ospite d'onore della prima serata del Festival di Sanremo, Gianna Pratesi, signora di Chiavari di 105 anni, testimonial d'eccezione del referendum del 1946. Il conduttore le chiede: “Come ha votato, per la Repubblica o per la monarchia?” La risposta è immediata: “Per la Repubblica. Tutti in famiglia l'abbiamo fatto, eravamo di sinistra. Finalmente le donne votavano”. La signora Pratesi, accompagnata dai due figli Alessandro e Marco, porta in regalo a Conti un quadro e dice: Sono una pittrice sa?”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Conti: "signora Gianna (Pratesi) io l'ho invitata qua per dare un esempio ai giovani perché quello che hanno fatto i nostri nonni 80 anni, qualcuno ha anche perso la vita, per regalarci la libertà è straordinario". "Quello" si chiama Resistenza #Sanremo x.com