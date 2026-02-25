La storia di come il rivoluzionario Basaglia è arrivato nel Friuli bianco e conservatore

Intervista con Michele Zanetti, il dirigente della Dc che chiuse per sempre i manicomi affidandosi a uno psichiatra controcorrente. "Non è mai stato comunista", ci racconta Wikipedia gli ha dedicato trentacinque righe di biografia ma lui neanche lo sapeva. Conversiamo per un’ora e non guarda mai il telefonino, casomai butta l’occhio su una pila di giornali di carta, che continua a comprare ogni giorno come se fossimo negli anni Ottanta. Della politica attuale, poi, pensa “tutto il male possibile. Manca di visione, mi fa innervosire”. Non ci sono dubbi: Michele Zanetti, classe 1940, è fiero di essere un uomo d’altri tempi. Ma i suoi anni li ha vissuti con pienezza, con uno sguardo privilegiato su quanto accadeva in Friuli Venezia Giulia: un lungo regno al Porto di Trieste e, prima, anche alla presidenza della Provincia triestina nel suo momento più dirompente.È stato lui, il democristiano Zanetti a sfidare i veti, a smussare gli angoli, ad aggirare le diffidenze per portare in Friuli Venezia Giulia lo psichiatra Franco Basaglia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Salute mentale, in un libro la storia del barone che anticipò le intuizioni di Basaglia Nel 1824, a Palermo, un barone innovatore trasformò la Real Casa dei Matti, un ospizio segnato dalla sofferenza, in un luogo dedicato a libertà e cura.

