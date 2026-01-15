Maggie Gyllenhaal torna alla regia dopo il successo di “ La figlia oscura ” con La Sposa!, un horror psicologico audace e iconoclasta che rilegge la storia della sposa di Frankenstein. Il trailer italiano, diffuso oggi da Warner Bros. Pictures, è un viaggio inquietante e visivamente potente che promette un film diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora sull’universo di Mary Shelley. Il film sarà distribuito in Italia dal 5 marzo 2026. La Sposa! Il trailer svela un horror intimo e brutale Il trailer alterna bellezza gotica e terrore puro: un Frankenstein solitario ( Christian Bale ) si reca nella Chicago degli anni Trenta per chiedere alla scienziata Dr. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - La Sposa! | Nel nuovo trailer il mito di Mary Shelly diventa più oscuro e rivoluzionario

Leggi anche: L'ultima missione: Project Hail Mary, Ryan Gosling prova a salvare la Terra nel nuovo trailer

Leggi anche: La Mummia diventa davvero spaventosa: il trailer segna una svolta radicale per il mito

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Sposa!: ecco il nuovo trailer ufficiale italiano del film con Jessie Buckley e Christian Bale - nuova versione de "La moglie di Frankenstein", diretta da Maggie Gyllenhaal, con con Jessie Buckley e Christian Bale. comingsoon.it